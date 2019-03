Grönemeyer in Graz"Sekundenglück"? Gröni schenkt seinen Fans drei Stunden Gänsehaut

Facebook

Schon in Wien begeisterte Gröni seine Fans. © APA/HANS PUNZ

Lange war er nicht mehr in Graz. Das war wohl ein Mitgrund, warum der Kartenverkauf so gut gelaufen ist. An diesem Samstag strömen 11.000 Fans in die Stadthalle, um ihr Idol zu sehen, zu hören, zu spüren. Herbert Grönemeyer, 62, Bochumer mit Wohnsitz in London, eröffnet das Set auf seiner Tumult-Tour mit seinem jüngsten Hit "Sekundenglück", gefolgt von "Bist du da" und "Und immer". Der Startschuss fällt in Graz gegen gegen 20 Uhr.

