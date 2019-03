Facebook

Siegfried Nagl beim Parteitag © Saria

Der neue Kurs, der ab heute eingeschlagen wird, ist schon von Weitem sichtbar: Auf dem Weg zur Alten Uni in Graz, wo am 30. März der Parteitag der Grazer ÖVP stattfindet, steht ein großes Plakat. Auf der einen Seite thematisiert es die Gesundheit, auf der Rückseite einen "Veggie Day" am Mittwoch in Graz.

Mehr zum Thema Analyse Parteitag der Grazer ÖVP: Auch heute bleibt alles anders

