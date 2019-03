Facebook

Die ÖBB wollen das Angebot zwischen Graz und Marburg ausbauen (im Bild der Bahnhof Ehrenhausen) © Wieser

Zehn Züge verkehren täglich von Graz über Leibnitz nach Marburg, neun sind es in die umgekehrte Richtung. Nur je zwei davon sind Direktverbindungen, ansonsten muss man in Spielfeld umsteigen. Dieses Eisenbahn-Angebot war in den letzten Jahren sukzessive zurückgefahren worden. So wurden im Dezember 2011 vier Zugverbindungen von und nach Marburg eingestellt.

