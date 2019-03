Facebook

Das Dieselkino in Gleisdorf wurde im Vorjahr erweitert. Ernst Diesel kritisiert Kinobau in Weiz (rechts Bürgermeister Erwin Eggenreich). © Jonas Pregartner, Jürgen Fuchs, Stadtgemeinde/Fotoladen Lola

Nicht nur auf der Leinwand gibt es in der Oststeiermark derzeit Kinoaction. Der geplante Cineplexx-Bau in Weiz sorgt beim direkten Konkurrenten – den Diesel-Brüdern Andreas, Wolfgang und Ernst – für Unmut. Seit 2002 betreiben sie ein Kino in Gleisdorf. Es ist aber nicht das Engagement des Kinoriesen, sondern die Beteiligung der Politik, die Ernst Diesel verärgert. Sein Vorwurf: „Hier wird mit völlig falschen Zahlen operiert und die Gemeinde investiert öffentliches Geld in ein Projekt, das so niemals funktionieren wird.“