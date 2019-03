Kleine Zeitung +

Derzeit keine Transplantationen Grazer LKH Uniklinik übergibt zehn Herz-Patienten

Nach Kritik an der Klinik werden vorerst keine Herztransplantationen in Graz gemacht. 10 Personen, die auf ein Spenderherz warten, werden von anderen Zentren in Österreich übernommen.