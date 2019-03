Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wiederholt wurden Grazer Taxifahrer überfallen. Jetzt wollen immer mehr auf Videoüberwachung setzen © Stefan Pajman/ballguide

Beim jüngsten Vorfall am 18. März verschwendeten die Täter keine Zeit: Kaum waren die beiden Männer in ein Taxi in Graz-Liebenau eingestiegen, bedrohten sie auch schon den Fahrer mit einer Waffe. Nur wenige Augenblicke später flüchteten sie. Die Beute: Handy, Tablet-Computer und Geldtasche des Lenkers.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.