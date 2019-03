Debatte um Baukultur in Graz geht weiter: Immobilien-Obmann in der Kammer weist Kritik zurück.

Gerald Gollenz, Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer © WK, APA

Nichts für ungut, aber er könne weder den offenen Brief von Steffi Werger noch die Antwort des Grazer Bürgermeisters Siegfried Nagl nachvollziehen, meint Gerald Gollenz. Also legt der Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer seine Sicht der Dinge dar - und weist so manche Kritik in der aktuellen Debatte über die Baukultur in Graz zurück.

