Kleine Zeitung +

Werndorf Leiharbeiter stürzt vier Meter in die Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Werndorf: Ein 46-jähriger Leiharbeiter aus Kroatien stürzte bei Arbeiten etwa vier Meter in die Tiefe. Er wurde vom C12 ins LKH Graz geflogen.