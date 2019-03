Facebook

Das Mädchen zeigte bei der Polizei an, dass ihr ein Handy geraubt worden sei © APA/HELMUT FOHRINGER

Wieso das Mädchen den Raub erfunden hat, ist noch unklar. Fest steht aber, dass sie den am 13. März angezeigten Raub vorgetäuscht hat. Das Mädchen hatte angegeben, dass sich drei Unbekannte am Vorplatz eines Einkaufszentrums von hinten an sie angenähert hätten. Sie sei festgehalten worden und hätte ihr einer der Unbekannten das Handy aus der Hand gerissen. Nach Ermittlungen der Polizei war rasch klar, dass der Überfall von der 16-Jährigen erfunden wurde. Offenbar gab sie das Handy einer Freundin und hat es nicht zurückerhalten.