34-jährige Rumäne hinterließ in Graz-Gries einen Parkschaden und setzte sich in ein Lokal. Der Mann war bereits von der Staatsanwaltschaft gesucht worden.

Die Grazer Polizei sucht noch weitere Unfallgeschädigte © Jürgen Fuchs

Mit einem Kleintransporter rammte am Sonntag gegen 18 Uhr ein 34-jähriger Rumäne in der Steinfeldgasse ein geparktes Autos. Doch der Lenker fuhr weiter und setzte sich in ein nahes Lokal, wo ihn die inzwischen von Zeugen alarmierte Polizei auch kurze Zeit später antraf.

Der Rumäne war nicht nur erheblich alkoholisiert. Dei der Identitätsfeststellung kam heraus, dass gegen den Mann eine Festahmeandordung der Staatsanwaltschaft Graz bestand (wegen Verdachts der Körperverletzung), überdies war gegen ihn ein zehnjähriges Aufenthaltsverbot verhängt worden. Der 34-Jährige wurde umgehend festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Weiterer Unfall?

Die Polizei beschäftigt zudem ein weiterer möglicher Unfall. Der Kleintransporter war derart massiv beschädigt, dass er offenbar schon zuvor in einen anderen Verkehrsunfall verwickelt war. Weil der Lenker dazu aber keine Angaben machte, bittet die Polizei mögliche Geschädigte, sich zu melden: Polizeiinspektion Karlauerstraße, Tel. 059133 6585.

Unterdessen sucht das Opfer eines massiven Parkschadens in Graz-Mariatrost am Wochenende zuvor noch weiter via soziale Medien nach dem Verursacher.