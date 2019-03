Das Urteil ist gefallen. Noch vor Eröffnung der Verhandlung am Bezirksgericht Graz-West hatte der Richter die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Außenbereich der Moschee war im Mai 2016 mit Schweineköpfen und -blut verunstaltet worden.

Das Blut und die Schweineköpfe wurden noch in der Nacht von der Holding Graz entfernt © Islamisches Kulturzentrum Graz

Am Bezirksgericht Graz-West stand am Freitag ein brisanter Fall auf der Agenda: Es geht um einen Anschlag auf die Moschee in Graz-Puntigam, der bereits drei Jahre zurückliegt. Der Außenbereich des Gebäudes soll mit Schweineblut- und köpfen verunstaltet worden sein. Vier Personen mussten sich seit 9 Uhr wegen Sachbeschädigung und Herabwürdigung religiöser Lehren verantworten.