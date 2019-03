Facebook

Sie kämpft dafür, dass so etwas nicht mehr geschieht: Witwe Eva S. © Privat

Witwe Eva S. erzählt ruhig und gefasst. Sie betont nochmals, dass sie keine Schuldzuweisungen machen möchte. Sie habe sich auch keinen Anwalt genommen, weil kein Geld der Welt ihren Mann zurückbringe. Das, was sie erreichen will, ist: Aufklärung.



Wir berichteten bereits: Bei Peter S. (70) wurde im Jänner 2019 eine Herzerkrankung festgestellt, die eine dringende Operation notwendig machte.



Nach einem ersten Eingriff auf der kardiologischen Abteilung kam die Diagnose, dass er sich mit hoher Dringlichkeit einer Herz-OP unterziehen müsse – auf der Herzchirurgie des LKH Uniklinikums Graz. Aber weil man bei einer begleitenden Untersuchung einen „beherdeten Zahn“ entdeckt hatte – was ein Risiko für die OP darstellen kann –, schickte man Peter S. zum niedergelassenen Zahnarzt und nach Hause.



Wo er letztlich verstarb.



Warum man trotz hoher Dringlichkeit nicht die Zahnbehandlung auf der benachbarten Zahnklinik durchführte und den Patienten trotz OP-Dringlichkeit heimschickte, wird die Staatsanwaltschaft klären müssen. Die Patientenanwaltschaft hat Anzeige erstattet.



Mehrere neue Details zum Fall sind brisant: Nach dem Ableben ihres Mannes soll ein Arzt, der den Verlauf des Falls kannte, Eva S. zur Recherche aufgefordert haben: Sie solle dem „nachgehen“, was ihrem Mann zugestoßen sei. Dafür gebe es laut Witwe Zeugen. Daraufhin habe sie den Fall ins Rollen gebracht, Befunde eingefordert und letztlich die Patientenanwaltschaft informiert.



Weiters müssen Passagen in sogenannten Entlassungsbriefen inhaltlich noch geklärt werden. Zum Beispiel, warum in jenem Dokument, in dem es um den Tod ihres Mannes geht, geschrieben steht: „Heute beschrieben die Angehörigen des Patienten eine deutliche respiratorische Verschlechterung.“ Die Witwe erklärt hingegen, solche Aussagen seien nie getroffen worden. Das entspreche nicht den Tatsachen.



Eva S. sagt abschließend: „Mein Mann hat immer für andere gelebt, er hat jetzt sterben müssen für andere. Ich arbeite deshalb weiter, damit es für andere Menschen nicht mehr zu so einer Situation kommt. Für Menschen, die sich gar nicht trauen, so etwas zu hinterfragen. Es ist leider mein Mann gestorben, mit dem ich 48 Jahre verheiratet war. Für mich hat das keinen Sinn gehabt. Für die Allgemeinheit vielleicht. Ich hoffe, dass man das in dem Sinn verfolgt – Politik genauso wie die Kages. Damit so etwas nicht mehr geschieht.“



Die Kages wollte keine Stellungnahme abgeben, verweist auf die Überprüfung der Herzchirurgie durch das Gesundheitsministerium, die man selbst angefordert habe. Die interne Organisation und Abläufe zwischen den Abteilungen werden zu durchleuchten sein.



Aufgrund mehrerer ungeklärter Fälle an der Herzchirurgie ist auch ein Thema-Team des ORF in der Steiermark – man bereitet für Montag (ORF 2, 21.10 Uhr) einen Beitrag vor.

