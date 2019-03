Streetworkout & Co.Sporteln im Freien: So starten Grazer fit in den Frühling

Facebook

Die Streetworkout-Parcours bieten Abwechslung zum Fitnesscenter. © Stadtgraz/Fischer

Es muss nicht immer das Fitnessstudio sein: Bei schönem Wetter will man auch einmal im Freien schwitzen. Grazern stehen dafür eigene Freiluftanlagen zur Verfügung: In Geidorf finden Sie zwei „Streetworkout“-Parcours an der Körösistraße und an der Gustav-Scherbaum-Promenade. Lend hat im Volksgarten einen Parcour und auch in Jakomini kann draußen trainiert werden: Der Augarten bietet Parallel- und Fixbarren, je eine Brust- und Beinpresse, einen Crosstrainer, eine Rumpfbank und einen „Bonni Reiter“.