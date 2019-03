Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großeinsatz in der Annenstraße © David Knes

So schnell die Rettungskräfte vor Ort waren, so schnell war der Einsatz an diesem Donnerstagnachmittag auch wieder beendet: Denn wie sich herausstellte, sorgte ein glimmender Zigarettenstummel für den Großeinsatz in der Grazer Annenstraße.