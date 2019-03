Kleine Zeitung +

Voitsberg Baustart für das neue Lagerhaus-Zentrum

Am Dienstag, dem 19. März 2019, setzten Geschäftsführer Josef Hütter und Obmann Christian Konrad den Spatenstich für das neue Lagerhaus-Zentrum in Voitsberg. An diesem Standort entsteht bis Herbst 2020 die Zentrale vom Lagerhaus Graz-Land.