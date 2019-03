Kleine Zeitung +

Zirbitzkogel Mangelhafte Ausrüstung: 16-Jähriger aus alpiner Notlage gerettet

Eine Gruppe aus Graz und Hartberg brach am Sonntagnachmittag zu einer Wanderung in die Seetaler Alpen auf. Am Gipfel angekommen, verschlechterte sich das Wetter, ein 16-Jähriger musste geborgen werden.