Ein Taxilenker wurde in Graz-Liebenau Opfer eines bewaffneten Raubes © Ballguide/Stefan Paymann

Gegen 4.15 Uhr früh bestellten zwei Unbekannte über die Funkzentrale ein Taxi in die Grazer Auwaldgasse (Bezirk Liebenau). Unmittelbar nachdem die beiden in das Auto gestiegen waren, bedrohten sie den 37-jährigen Lenker mit einer Faustfeuerwaffe. Der Fahrer übergab den Tätern Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro sowie sein Mobiltelefon und sein Tablet. Daraufhin stiegen die Täter aus und flüchteten zu Fuß in nördliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Nun hat die "Ermittlungsgruppe Schloßberg" die weiteren Erhebungen übernommen.

So beschreibt das Opfer die Täter

Täter 1: Alter etwa 25 Jahre, Größe ca. 170 cm, schlanke Statur. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und trug orange Stoffhandschuhe.

Täter 2: Alter etwa 20 bis 25 Jahre, Größe etwa 165 cm, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und schwarzen Stoffhandschuhen.

Beide Männer trugen zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Tuch vor dem Mund. Hinweise sind erbeten an das Landeskriminalamt, Tel. 059133/60 3333.

Die "Ermittlungsgruppe Schloßberg" war Anfang März nach einer Raubserie in Graz gegründet worden. Neben Überfällen auf Lebensmittelmärkte und Wettlokale gab es auch vier Raubüberfälle auf Taxilenker. Einen Zusammenhang mit dem letzten Raub Montagfrüh schließen die Ermittler nicht aus, konkrete Hinweise darauf gibt es aber nicht. Ein erster Erfolg gelang der Ermittlungsgruppe mit der Klärung eines Banküberfalls in Graz-Wetzelsdorf.