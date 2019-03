Der Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so in den Verkaufsraum gekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Barbara Gindl

17 Fahrräder und eine Kassenlade mit Bargeld stahl ein bis dato Unbekannter in der Nacht auf Sonntag aus einem Fahrradgeschäft in Fernitz. Der Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so in das Geschäft gelangt. Beim Verlassen sprühte er dann Fahrradkettenöl auf, um seine Spuren zu verwischen.