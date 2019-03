Neue Abfahrten nur für Mountainbiker bringen mehr Spaß auf zwei Rädern am Plabutsch. Davon sollen auch Wanderer profitieren.

Plabutsch: Eigens ausgeschilderte Routen für Mountainbiker sind geplant © Juergen Fuchs

Mountainbiken boomt schon seit Jahren. Jetzt, wo auch noch die E-Biker dazukommen, braucht es endgültig bessere Lösungen, um Wege für Mountainbiker und für Spaziergänger zu entflechten“, unterstreicht Michael Gölles. Im Auftrag der Holding Graz Freizeit hat sich der dreifache Downhill-Staatsmeister, der in den letzten Jahren die „Trail Area“ am Schöckl aufgebaut hat, den Plabutsch unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: zwei neue Trails – so werden die schmalen Radstrecken genannt –, die ausschließlich Freizeitsportlern auf zwei Rädern vorbehalten sind. Angelegt wurden die Wege Ende 2018, nun wurden sie offiziell ausgeschildert.

