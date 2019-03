Kleine Zeitung +

Innenstadt Nächste Demo heute Nachmittag in Graz

Am Freitag fanden bereits zwei Demos in Graz statt. Am "Friday for Future" gingen Schülerinnen und Schüler für Klimaschutz auf die Straße. Am Samstag folgt nun der nächste Protestzug durch die Stadt, diesmal gegen die "Urheberrechtsreform". Straßenbahnen werden kurzzeitig angehalten.