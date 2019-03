Wohnträume, in die man am liebsten gleich einziehen will: Auf der Grazer Messe wurde am Freitag die „Lebensraum 2019“, die Immobilienmesse der Kleinen Zeitung, eröffnet.

Riegler, Scheitegel, Pisk, Gollenz, Käfer und Seitinger © Oliver Wolf

Worauf Gerald Gollenz dieses Wochenende hofft? „Schlechtes Wetter - damit noch mehr Besucher den Weg auf die Grazer Messe finden“, lacht der Obmann der Immobilientreuhänder. Gemeint ist natürlich die Immobilienmesse der Kleinen Zeitung, die „Lebensraum 2019“, bei der noch bis Sonntag Hunderte Objekte auf einer Fläche von rund 4500 Quadratmetern in der Grazer Messehalle A präsentiert werden. Und das so, dass man am liebsten gleich einziehen möchte: „Ich kann mich an die Anfänge erinnern, als ganz simple Pläne ausgestellt waren - mittlerweile gibt es so tolle Modelle und multimediale Präsentationen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft“, lobt Wohnbaulandesrat Johann Seitinger.