Transplantationspatient heimgeschickt, obwohl Spenderherz bereit war – aber keine Chirurgen an Uniklinik Graz, die verfügbar gewesen wären.

Ministerielle Untersuchung am Uniklinikum Graz: auch was die Herztransplantationen betrifft © s_l - Fotolia

Der Kleinen Zeitung liegen offizielle Transplantationsunterlagen vom LKH Uniklinikum Graz vor, die die Verantwortlichen erst klären müssen. Die Unterlagen lassen strukturelle und organisatorische Probleme vermuten.



Der Transplantations-Fall, um den es geht: Eine Herz-Transplantation war vorgesehen, die Patientenaufnahme in den Unterlagen dokumentiert, das Spenderherz wurde von Graz „akzeptiert“. Wenige Stunden später wird aber in der uns vorliegenden Unterlage eine „Absage“ vermerkt. Was viele Gründe haben könnte und noch kein fahrlässiges Handeln bedeutet.

