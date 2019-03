Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ministerielle Untersuchung am Uniklinikum Graz: auch was die Herztransplantationen betrifft © Jürgen Fuchs

Der Kleinen Zeitung liegen offizielle Transplantationsunterlagen vom LKH Uniklinikum Graz vor, die die Verantwortlichen erst klären müssen. Die Unterlagen lassen strukturelle und organisatorische Probleme vermuten.



Der Transplantations-Fall, um den es geht: Eine Herz-Transplantation war vorgesehen, die Patientenaufnahme in den Unterlagen dokumentiert, das Spenderherz wurde von Graz „akzeptiert“. Wenige Stunden später wird aber in der uns vorliegenden Unterlage eine „Absage“ vermerkt. Was viele Gründe haben könnte und noch kein fahrlässiges Handeln bedeutet.



Die Brisanz liegt woanders. Es sind zwei unterschiedliche Absage-Begründungen vermerkt. „Offiziell“ und – „Inoffiziell“! Beim Vermerk „Offiziell“ steht, der Transplantationspatient hätte einen Infekt gehabt.



Dann folgen darunter mit dem Vermerk „Inoffiziell“ die Hintergründe, warum Ärzte die Transplantation nicht durchführten. Ein Arzt musste laut Unterlage zum Flugzeug, ein anderer soll erklärt haben, er mache das nicht. Die Transplantation wurde abgesagt.



Das wirft Fragen auf: Warum wurde zugesagt, dass man das Spenderherz annimmt, wenn man nicht weiß, welcher Arzt operieren soll? Hat die Organisation des Transplantationszentrums/der Herzchirurgie Probleme, das System so aufzusetzen, damit man solche Situationen vermeiden kann? Warum wurde ein Infekt „offiziell“ bei der Absage genannt?



Wir konfrontierten die Kages mit dem Fall. Dort verweist man auf Untersuchungen des Gesundheitsministeriums, die in rund zwei Monaten anstehen werden. Inoffiziell ist durchgesickert: Jener Arzt, der verfügbar gewesen wäre und die OP abgelehnt haben soll, hätte sowieso nicht operieren dürfen. Laut Arbeitszeitgesetz hätte er damit die Ruhebestimmungen verletzt. Aber er soll glücklicherweise die speziellen Umstände erkannt haben, die dem Fall noch eine Wende geben: Denn gut informierte Quellen sprechen davon, dass der Transplantationspatient unter bestimmten Vorerkrankungen gelitten habe und dass man deshalb nicht transplantieren konnte. Diese Vorerkrankungen seien bekannt gewesen. Und es wären nur bestimmte Herzen für den Transplantationspatienten infrage gekommen. Der Transplantationspatient hätte zu dem Zeitpunkt und unter diesen Umständen (Spenderherz) wohl gar nicht zu einer Transplantation geholt werden dürfen.



Eine Frage, die man sich jetzt trotzdem stellen muss: Wie kann man eine so wichtige Institution organisieren, damit der Informationsfluss an der Abteilung besser läuft?



Patientenanwältin Renate Skledar hat zu dem Fall eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft verfasst.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.