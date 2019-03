Kleine Zeitung +

An den Schulen Die Deutschklassen haben weniger Erfolg als erwartet

742 Schüler mit anderen Muttersprachen lernen seit Herbst in steirischen Schulen in eigenen Klassen Deutsch. 119 von ihnen konnten nach den Semesterferien in Regelklassen aufsteigen. Das sind weniger als ursprünglich erhofft. Doch vieles ist dabei noch unklar.