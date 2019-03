Im Vorfeld des Grazer FPÖ-Stadtparteitages zog Innenminister Kickl Bilanz zu Schutzonen in Graz und verspricht mehr Polizisten für die Steiermark.

Der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio mit PArteifreund und Innenminister Herbert Kickl © Fuchs, APA

Es war die demonstrative gegenseitige Wertschätzung: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und der Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) betonten im Vorfeld des blauen Stadtparteitages, dass sie im jeweils anderen einen verlässlichen Partner in Sachen Sicherheit haben. "Du bist einer der wenigen, die immer schon am richtigen Kurs waren", so Kickl zu Eustacchio.

