Rechtsbeistand der Disco "N8" meldet sich zu Wort: Er spricht von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 400.000 Euro, der AKV hatte die Summe zunächst mit mehr als 800.000 Euro beziffert. Vorerst sind auch weitere Partynächte geplant.

© Alexander Danner

Nachdem am Donnerstag vom Alpenländischen Kreditorenverband AKV bekannt gegeben wurde, dass der Betreiber der Groß-Disco "N8" im Grazer Center West pleite ist, melden sich nun die Lokal-Besitzer über deren Rechtsbeistand zu Wort. Der wiederum unterstreicht (wie berichtet), dass der Betrieb vorerst weitergehe: "Zumindest dieses und nächstes Wochenende" heißt es in einer Stellungnahme am Freitag gegenüber der Kleinen Zeitung.