In diesen Minuten beginnt am Südtiroler Platz die zweite Grazer Klima-Demonstration - als eine von mehreren Kundgebungen an diesem Freitag.

© Saria

Ha, da können sich andere Städte etwas abschauen! Denn eine simple Klimademonstration reicht jungen Grazerinnen und Grazern nicht: Während in anderen Orten am heutigen Freitag unter dem Motto „Fridays for Future“ Jugendliche auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, gibt es in Graz an diesem 15. März gleich zwei derartige Protestzüge - plus eine Freiluftveranstaltung auf dem Tummelplatz.

