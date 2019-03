Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landhaus Ruckerlberg © Juergen Fuchs

Das Landhaus Ruckerlberg verändert sich“ – so steht es auf dem Schild vor dem Gasthaus in der Rudolfstraße 59 in Waltendorf, wo man zurzeit vor geschlossenen Türen steht. Angekündigt wird auf dem Zettel ein Umbau, nähere Informationen seien der Website zu entnehmen. Auf dieser sind allerdings reguläre Öffnungszeiten angegeben – nicht mehr, nicht weniger.