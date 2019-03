Das Museum für Geschichte wird zur Fundgrube für Musikfans. Eine Reise durch die populäre Musik, von den Kern Buam bis zum Austropop, von Alexander Girardi bis zum New Wave.

Das steirische "Mini-Woodstock" © Lenart

Die Geschichte der steirischen Popmusik scheint in Tirol zu beginnen. Das Jodel-Phänomen Mirzl Hofer war um 1900 auf Wiener Bühnen gern gesehen, wenn es zünftige Märsche wie die „Holzhackerbuam“ und Weisen wie „Mei Bua“ mit einer schneidigen Vitalität vortrug, die ihre Kraft direkt aus den saftigen Almen Tirols zu ziehen schien. Hofer war aber eine Grazerin, die damals als „beste Naturjodlerin der Gegenwart“ beworben wurde. Weil von der 1877 geborenen Mirzl Hofer eine Reihe Schellacke und auch ein sogenanntes Tonbild (gewissermaßen ein frühes Musikvideo) überliefert sind, setzt die Ausstellung „POP“ diese Künstlerin an die Spitze des Rundgangs durch ein Jahrhundert Musikgeschichte in der Steiermark. Denn die Ausstellungsgestalter Maria Froihofer, David Reumüller und Karl Wratschko verstehen das Pop im Titel nicht als strenge Stilvorgabe, sondern nehmen es zum Anlass, das Populäre zu beleuchten.