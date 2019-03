Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Soziallandesrätin Doris Kampus © ballguide

Mit Ende Jänner haben 16.594 Menschen in der Steiermark die Mindestsicherung bezogen. Das ist ein Minus von 1331 Personen gegenüber Jänner 2018. Aber das Modell hat ein Ablaufdatum: Die Bundesregierung bringt am Mittwoch die neue Sozialhilfe in den Ministerrat ein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.