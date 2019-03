Facebook

Der 18-Jährige ging den Polizisten beim Drogendealen ins Netz (Sujetfoto) © Fotolia

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag im Grazer Stadtpark einen 18-Jährigen festgenommen, der ausgerechnet zwei Beamten in Zivil Suchtmittel verkaufen wollte. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Zahl der Wegweisungen und Betretungsverbote hat übrigens seit der Einführung der Schutzzonen in zwei Grazer Parks vor einer Woche abgenommen, sagte ein Polizist auf APA-Anfrage.