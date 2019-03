Facebook

Claudia Babel und Siegfried Nagl gehen wieder getrennte Wege © Montage: APA, KLZ/Kanizaj

Die "Seiersberg-Affäre" zieht immer weitere Kreise: Nachdem die Kleine Zeitung berichtet hat, dass Bürgermeister-Beraterin Claudia Babel hinter einer Kampagne gegen das Einkaufszentrum im Grazer Süden stecken soll, gehen die Wogen in der Politik hoch. Stadtchef Siegfried Nagl (ÖVP) und Babel gehen nach der Berichterstattung künftig getrennte Wege: "Ich kenne zu den Vorwürfen keine Fakten oder Unterlagen. Aber wer mich kennt, weiß, ich stehe zum Rechtsstaat und habe mich als Kaufmann und Politiker immer an die Gesetze gehalten!", so Nagl.

