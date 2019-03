Am 30. März wird auf Schloss Gamlitz die Miss Styria 2019 gewählt, schon am Montag erhielten die 14 Finalistinnen den optischen Feinschliff im Frisiersalon von Dieter Ferschinger.

Wahl am 30. März in Gamlitz

Die 14 Kandidatinnen mit den Veranstalterinnen Zacharias und Kogler, Dieter Ferschinger und Make-up-Team © Stefan Pajman

"Bei uns ist immer so viel los“, winkt Dieter Ferschinger ab. Gestern wurde in seinem Grazer Frisörsalon dennoch besonders eifrig geschnitten und gefönt, ließen doch die Miss-Styria-Veranstalterinnen Kerstin Zacharias und Stefanie Kogler ihre 14 Finalistinnen noch weiter verschönern. Ein Umstyling wie bei „Germany’s Next Topmodel“. Nur ohne Radikalstveränderung und ohne Tränen.

