Nach der in Singapur lebenden Grazerin Lilo ging am Sonntag die 13-Jährige Theresa aus Graz ins Rennen.

Die 13-jährige Theresa aus Graz möchte heute bei "The Voice Kids" eine Runde weiter kommen © SAT1/André Kowalski

Nachdem in der vergangenen „The Voice Kids“-Sendung die in Singapur lebende "Exilgrazerin" Lilo die Coaches und das Publikum mit ihrer Gesangseinlage von den Sitzen gerissen hat, stieg am Sonntag mit Theresa eine weitere Grazerin in das Rennen um den „The Voice Kids“-Titel ein.