Die Grazerin Verena Papik (28) sorgt in London für die globale Positionierung der App TuneMoji. Nun wurde sie vom Magazin Forbes geadelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grazerin ist nun offiziell eine der „30 interessantesten Köpfe Europas unter 30“ © Privat

Den Moment, als die Rangliste bekannt gegeben wurde, wird Verena Papik nicht mehr vergessen: „Ich war völlig überrascht. Man weiß vorher ja nichts von seiner Nominierung“, erklärt sie. Das renommierte US-Magazin „Forbes“ platzierte die Steirerin jüngst als einen der „30 interessantesten Köpfe Europas unter 30 Jahren“ in der Kategorie „Media & Marketing“. Mit gutem Grund: Die in Graz geborene 28-Jährige ist als Chief Marketing Officer von TuneMoji für die globale Markenpositionierung der in London beheimateten Firma zuständig.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.