Bereits heute Abend kommt es zu stürmischen Windböen © Fuchs Jürgen

Gerhard Hohenwarter von der Zamg spricht von der zweigeteilten Steiermark in den nächsten Tagen: "Während es von der nördlichen Steiermark - also vom Ausseerland bis ins Mariazellerland - erneut winterlich wird, bleibt es im Süden freundlich." Auf das schlechte Wetter im Norden mit dichten Wolken - aber noch milden Temperaturen folgt in der Nacht auf Montag ein Wintercomeback. "Da kann es schon einmal ruppig werden", so der Meteorologe. Richtig winterlich wird es aber erst morgen im Tagesverlauf. Vom Ennstal bis ins Mariazellerland ist mit Neuschnee zu rechnen. "Einige Zentimeter werden schon zusammenkommen." Bei Temperaturen um die 0 Grad.