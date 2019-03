Facebook

© Jürgen Fuchs

Am heutigen Internationalen Frauentag gibt es unter dem Motto "Das Private ist politisch - no sh*t!" an verschiedenen Orten in Graz und den ganzen Tag lang unterschiedliche Veranstaltungen: Unter anderem die Demonstration "Frauenrechte und Gleichberechtigung". Diese sorgt an diesem 8. März für Anhaltungen und Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Vor allem im Bereich Südtiroler-Platz, Hauptplatz und Herrengasse. Die Buslinie 30 wird zwischen 18:45 und 19:20 Uhr über den Glacis umgeleitet.