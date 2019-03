Für die Dreharbeiten des neuen Landkrimi-Streifens "Steirerwut" ist man noch auf der Suche nach Statisten. Das Casting in Graz läuft am 8. und 9. März.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Andreas Schöberl

Wer sich immer schon gefragt hat, wie es auf einem Film-Set eigentlich so zugeht, was da passiert und wie die Szenen zustande kommen, der hat zwischen 18. März und 16. April in Graz und Umgebung dazu die Möglichkeit. In diesem Zeitraum finden nämlich die Dreharbeiten für den neuen ORF-Landkrimi "Steirerwut" statt.