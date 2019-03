Während eines Experiments wurde ein Schüler am Ohr verletzt, die Haare wurden verbrannt. Der Bursche wurde von der Rettung in die Kinderklinik gebracht und stationär aufgenommen.

Donnerstagmittag wurde die Rettung in die Chemiestunde einer 4. Klasse des BG/BRG Seebachergasse gerufen. Während eines Experiments bildete sich eine Stichflamme und verletzte einen Schüler seitlich an Ohr und an der Hand, seine Haare wurden bei dem Vorfall verbrannt. Auch ein Heft entzündete sich. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, der Bursche wurde aber unbestimmten Grades verletzt.