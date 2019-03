Facebook

Pænda © Juergen Fuchs

Heute ist endlich der spannende Moment gekommen: Österreichs Song-Contest-Beitrag, die Ballade „Limits“ von Pænda alias Gabriela Horn, läuft erstmals in den Radios und ist natürlich auch als Stream abrufbar (hier der Kommentar dazu). Im Song beschreibt die gebürtige Weststeirerin, wie sie ihre Leidenschaft für Musik an die Grenzen führt – bis hin zur völligen Erschöpfung. Das neue Album „Evolution II“ erscheint am 26. April, das Abenteuer Song Contest startet für Horn dann am 16. Mai im zweiten Halbfinale.

