Die Freiwillige Feuerwehr Vasoldsberg führte die Fahrzeugbergung durch © FF Vasoldsberg

Gegen 22:40 Uhr war am Mittwoch ein 33-Jähriger Mann in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Schemerlhöhe unterwegs. Dabei dürfte der Oststeirer laut Polizei einen medizinischen Notfall erlitten haben und kam rechts von der Fahrbahn ab.