Zum Start der Schutzzonen gab es die erste Schwerpunktaktion © APA/ERWIN SCHERIAU

Schon am ersten Tag nach Inkrafttreten der beiden Schutzzonen in Graz hat die Polizei 45 Betretungsverbote verhängt. Das teilte das Landespolizeikommando am Donnerstag mit. Im Rahmen einer Schwerpunktaktion gab es zudem auch zwei Festnahmen.