Viel Action rund um Frauentag Alles Theater: Rosa Luxemburg, Performance, Stimmung für die Welt

Mit einem Porträttheater zu Rosa Luxemburg, Ikone der Sozialisten begann es am Donnnerstag abend. Eine Demo und viele Aktionen rund um das Grazer Schauspielhaus prägen den Freitag. Am Sonntag klingt der Frauentag mit einem gemütlichen Frühstück und guter Unterhaltung in Voitsberg aus