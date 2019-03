Facebook

Die Vorwürfe gegen den 29-jährigen Steirer wiegen schwer: Er soll einen elfjährigen Buben über mehrere Monate hinweg verletzt und misshandelt haben. Richter Gerhard Leitgeb skizziert am Grazer Straflandesgericht die Geschehnisse: „Sie sollen den Buben mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben, ihn mehrmals in den Nierenbereich getreten haben.“ Einmal, so die Anklage, erfasste der Beschuldigte den Buben fest am Hals – der Hinterkopf des Kleinen schlug auf der Bettkante auf.

