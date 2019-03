Lieber probieren als nur studieren: Auch im Grazer Univiertel ging am Faschingsdienstag die Post ab.

Fast schon kriminell lustig war's © Ballguide/Maximilian Wolf

Nicht nur in der Grazer Innenstadt und beim großen Umzug der Kleinen Zeitung ging am Faschingsdienstag die Post ab: In der Nacht auf den heutigen Mittwoch wurde auch im Grazer Univiertel ordentlich gefeiert - zwischen Monkeys und Kultuskeller.