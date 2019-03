Facebook

Die ersten Narren sind in der Innenstadt eingetroffen © Juergen Fuchs

Was für ein Spektakel! Der Zug, der um 12.45 Uhr in der Kaiserfeldgasse startete und durch die Herrengasse zum Hauptplatz zog, wurde von zwei Prinzenpaaren – Sigrid I. und Philipp I. sowie Zoey und Moritz – angeführt, dahinter mischten sich von zwei Radarkästen bis zum neuen Bundesheer-Hubschrauber (stationiert am Fliegerhorst Pistorf!) alles, was originell, sensationell und vor allem narrisch guat drauf ist.

Das Motto: „Alles nur Fake – dastunkn und dalogn!“

Fasching in Graz: Der Umzug in zwei Minuten +

Grazer Faschingsumzug: Was die ideale Verkleidung ausmacht +

Dutzende Gruppen waren am Zug, Tausende Zaungäste säumen ihn. Und ganz Österreich hatte die Möglichkeit, via Livestream dabei zu sein.

Bilder, Bilder, Bilder ....

Fasching in Graz: Bunter Bilderreigen vom Faschingsumzug

Kinderfasching: Die Kleinen feiern bereits im Grazer Landhaushof

Faschingsumzug der Kleine Zeitung: Tausende Zaungäste beim Faschingstreiben in Graz

Die ersten Wagen sind bereit +

Faschingsumzug: Alles was Sie wissen müssen Am Faschingsdienstag verwandelt sich die Grazer Innenstadt in eine Narrenhochburg. Im Landhaushof geht´s schon ab 10 Uhr rund – kleine Narren können sich schminken lassen, basteln oder dem Baron von Jakotopia lauschen. Ab 12:45 Uhr, sobald der Umzug startet, können Sie auf www.kleinezeitung.at/umzug Ihre Stimme abgeben. Hier gibt es den detaillierten Fahrplan als pdf-Download: Faschingsumzug: Alles was Sie wissen müssen

Der Faschingsumzug Heute, am Faschingsdienstag , sind die Narren los in Graz – seit 12.45 Uhr herrscht beim großen Faschingsumzug der Kleinen Zeitung Ausnahmezustand.

, sind die Narren los in Graz – herrscht beim großen Faschingsumzug der Kleinen Zeitung Ausnahmezustand. Nehmen Sie die Narretei nicht zu ernst – das Motto lautet: „Alles nur Fake – dastunkn und dalogn“ .

lautet: . Schienenersatzverkehr gibt es während des Umzugs für die Tram-Linien 1, 3, 4, 5, 6, 7. Infos: www.graz.at („Fahrgastinformationen“).

gibt es während des Umzugs für die Tram-Linien 1, 3, 4, 5, 6, 7. Infos: www.graz.at („Fahrgastinformationen“). Natürlich wacht auch heuer wieder eine prominent besetzte Jury über dem Faschingsumzug: Dancing-Star Willi Gabalier , die Band Uptown Monotones ,

die Sturm-Spieler Jörg Siebenhandl und Thomas Schrammel , Sylvia Baumhackl von der Shopping City Seiersberg – und Kleine-Zeitung-Leserin Claudia Fitz aus Graz.

über dem Faschingsumzug: Dancing-Star , die Band , die , von der Shopping City Seiersberg – und Kleine-Zeitung-Leserin aus Graz. Um 14 Uhr startet die große Faschingsparty im Bermudadreieck, Antenne DJ Gregor Adamek legt ab 16 Uhr auf. Feiern Sie mit – Feierabend ist um 23.30 Uhr.

startet die große im Bermudadreieck, legt auf. Feiern Sie mit – Feierabend ist um 23.30 Uhr. Preise gibt es in den Kategorien Wagen, Gruppe, Einzel, Motto .

gibt es in den . Wenn Sie sich am Dienstag nicht nur im Zug, sondern auch ganz persönlich in Szene setzen wollen, dann machen Sie es hier: bei unserer kreativen Fotowand mit Fotobox (Bereich Hauptplatz). Foto ausdrucken und mit Glück einen Urlaub gewinnen!

Zugegeben, das freut uns ganz narrisch. So wie die Tatsache, dass auch wieder vieledem Faschingsumzug die Ehre geben. Die besonders strengen sitzen sogar in der: Dancing Staretwa oder die, die Sturm-Spieler(Shopping City Seiersberg) oder unsere Leser-Jurorin Claudia Fitz

