Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ersten Narren sind in der Innenstadt eingetroffen © (c) FUCHS JUERGEN

Sie hat zwar keine Startnummer, aber in diesem Fall drücken wir ein Auge zu. Wenn die Wetterfrösche – Pardon: die hoch qualifizierten Meteorologen der Zamg – recht behalten (und an dem zweifelt niiiiemand), ist heute die Sonne am Zug. Um genau zu sein, am großen Faschingszug der Kleinen Zeitung. „Es schaut sehr gut aus“, meint Christian Pehsl: Es sollte „überwiegend sonnig“ sein – wobei: Ein paar kleinere Wolken zwischendurch dürfen sich ruhig blicken lassen. Wir sind da nicht so, schließlich herrscht heute Narrenfreiheit!

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.