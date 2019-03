Facebook

Sängerin Miss Red aus Israel © Stefan Lozar

Worüber man nicht reden kann, dazu muss man tanzen. So oder so ähnlich könnte man den Soundauswüchsen der vierten Elevate- Festivalnacht vielleicht annähernd gerecht werden. Musik, die sich wie Wasser und Farbe verhält– in seiner Gestalt einzigartig, sinnlos der Versuch einer Beschreibung dergleichen, dennoch mit allen Sinnen ergründ- und spürbar. Der Tag war noch gar nicht vor der Nacht gelobt, als der deutsche Dance-Diamant Michael Mayer nach einem phänomenal brodelnd-polymorphen Spätnachmittags-Set des österreichischen Querdenkers Dorian Concept im Orpheum seine brachiale Dance-Walze in Gang brachte.