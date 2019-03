Er ist 22 Jahre jung, hat unter anderem in der renommierten Saziani Stubn gearbeitet - und nun würzt Florian Dreshaj im MM am Eisernen Tor nach.

"Moderne und zeitgemäße Küche" © KK

Alles neu macht der März: Viele Grazer Gastronomen hauen jeden Anflug von Frühjahrsmüdigkeit in die Pfanne - und tischen stattdessen Neuerungen auf. So auch Günter Ganster in seinem MM am Eisernen Tor: 2017 hat Ganster das frühere Maria Magdalena übernommen und nach einem zweimonatigen Umbau mit einem großen Fest neu eröffnet. Nun würzt er im Lokal neben dem Brunnen nach - mithilfe neuer Kräfte an den Herdplatten: So werkt ab sofort Florian Dreshaj als Küchenchef.

