Autolenker bleiben stehen, Handys werden gezückt - aber was steckt hinter einem Gedicht an der Kreuzung vor dem Grazer Hotel Weitzer?

Weiß jemand, was dahintersteckt? © Michael Saria

Die gute Nachricht: Der Zettel hängt schon seit ein paar Tagen an einem Masten an der Grazer Kreuzung Belgiergasse/Grieskai - quasi vor dem Hotel Weitzer -, blieb also von Vandalen verschont. Die vermeintlich schlechte: Dass bedeutet, das darauf abgedruckte Gedicht hat die Angesprochene (oder den Angesprochenen) noch nicht erreicht, oder?

